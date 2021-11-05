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Сергей Зверев оказался в центре внимания недружелюбных кавказцев

Шоу-бизнес

Сергей Зверев попал в поле зрения выходцев из Кавказа. Знаменитый стилист рискует, когда выходит на улицу в нарядах, представляющих собой "микс" из гардероба Филиппа Киркорова и Людмилы Гурченко.

Сергей Зверев оказался в центре внимания недружелюбных кавказцев

Как сообщает Telegram-канал "Двач", Сергей Зверев наткнулся на насмешки кавказцев при посещении торгового центра. Стилист, который недавно пополнил ряды Государственной Думы, не оставил поведение хамов без внимания. Новоиспечённый депутат объяснил молодым людям, что они ведут себя неподобающим образом в общественном месте.

Бурную реакцию посетителей торгового центра мог вызвать наряд артиста. Сергей Зверев в обычной жизни одевается так, будто он только что сошёл со сцены какого-то зрелищного шоу.

Сам Сергей Зверев в своём Instagram-аккаунте пожаловался на неких неприятных личностей, которые помешали ему на съёмках.

"Отморозки вели себя, мягко выражаясь, неприлично. Мешали, оскорбляли. Они были пьяные, обкуренные, обдолбленные и на простые человеческие просьбы не реагировали", — написал стилист в своём микроблоге.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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