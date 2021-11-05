Домогаров нелестно высказался в адрес худрука "Моссовета"

Александр Домогаров покинул театр Моссовета, в котором служил почти тридцать лет.

Новость о том, что Домогаров покидает родной театр, переполошила поклонников артиста. Валентина Талызина объяснила, что Домогаров не поладил с художественным руководителем театра Евгенией Марчелли.

Домогаров жаловался, что в труппе театра происходят распри, и что актёров рассорили. Напрямую против худрука актёр долго не высказывался, однако вскоре позволил себе нелестно отозваться о своём начальнике. Как сообщает "Комсомольская правда", народный артист заявил о том, что на могилу к Марчелли не придут.

"Пусть проверят мои внуки. Моя могила — победит. Марчелли останется либо в памяти, или в небытии", — цитирует слова артиста КП.

Валентина Талызина назвала уход Домогарова из театра "большой утратой". Она отмечает, что зрители сознательно шли на постановки, в которых играет знаменитый актёр.

При всех разногласиях с худруком театра Домогаров анонсирует спектакли театра Моссовета. В своём Instagram артист сообщает, что 17 ноября состоится показ музыкального спектакля "Дороги Высоцкого", который пройдёт в концертном зале "Измайлово".

"Дороги Высоцкого" — это очень личный музыкальный спектакль, своего рода душевное откровение… Никита Высоцкий сам в спектакле прочтет стихотворения Владимира Семеновича. Учитывая необыкновенное сходство с отцом, порой в ходе спектакля создается полный эффект присутствия в зале великого барда", — пишет Домогаров в своём Instagram.

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