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Бузову после МХАТа пригласили в театр Пушкина

Шоу-бизнес

Ольга Бузова после известия о том, что во МХАТе не желают с ней больше сотрудничать, отправилась в театр имени Пушкина.

Бузову после МХАТа пригласили в театр Пушкина

Звезда "Дома-2" ещё не получила приглашения блеснуть на театральной сцене. Пока её рады видеть только в роли зрителя.

Ольга Бузова настолько прикипела душой к театральному искусству, что отправилась утолять культурную жажду в театр имени Пушкина, где сейчас идёт постановка "Костик" по пьесе Антона Чехова "Чайка".

"По приглашению театра Пушкина я сейчас иду на "Костика". Это по мотивам пьесы Чехова "Чайка". Я в предвкушении, потому что это одна из самых обсуждаемых премьер. В общем, театр меня не оставляет. Мой театр всегда со мной", — рассказала Ольга в своём Instagram-аккаунте.

Не в правилах Бузовой отступать. Волевая женщина в одном из интервью объяснила, что собирается получить театральное образование. С дипломом театрального вуза Ольгу уже никто не посмеет назвать непрофессионалом.

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БУЗОВУ ВЫГНАЛИ ИЗ МХАТа ? ТЕАТР ОТМЕНИЛ СПЕКТАКЛЬ ИЗ ЗА ПРОВАЛА
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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