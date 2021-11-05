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Куценко согласен с Китаем, обвинившим США в распространении COVID-19

Шоу-бизнес

Актёра Гоша Куценко заинтересовала версия об искусственном происхождении COVID-19. Он внимательно изучил доводы США и Китая, которые назвали друг друга виновниками пандемии. Куценко в этом противостоянии принял сторону КНР.

Куценко согласен с Китаем, обвинившим США в распространении COVID-19

Гоша Куценко опубликовал в своём Instagram статью, в которой говорится, что коронавирус был сконструирован в лаборатории. Причём в США уверены, что утечка произошла из лаборатории Ухани.

В ответ Китай привёл свои доводы в пользу того, что экспериментами с вирусами американские ученые занимались еще активнее, чем китайские в военной биолаборатории США Форт-Детрик.

Там, по утверждению представителей КНР, хранится коллекция сибирской язвы, оспы, и чумы.

"Предельно засекреченные ученые творчески экспериментируют с этими образцами, разрабатывая на их основе новые, ещё более опасные варианты", — гласит текст статьи.

Куценко эта информация заставила обратиться к подписчикам.

"Прочитал занимательную статья, в которой Соединённые Штаты обвиняют Китай в искусственном происхождении COVID-19. В Ухане якобы была утечка из лаборатории, а Китай ответил хорошей статьёй, привёл массу аргументов и обвиняет американцев. Ознакомьтесь со статейкой. Скажите, за кого вы — за американцев или за китайцев. Странно, я за китайцев", — объяснил Куценко.

Подписчики актёра поделились своим мнением на этот счёт.

"Сейчас такое время, что правду мы вряд ли узнаем. Надо смотреть кому выгоднее и подождать лет 50", — написали фолловеры.

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Вспышка коронавируса: что скрывает Китай, или Почему США интересуются лабораторией в Ухане?
Автор: Елена Былкина
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