Почему дочь Игоря Кириллова проигнорировала похороны отца

Отношения с детьми у прославленного диктора Игоря Кириллова складывались непросто. Звезда советского телевидения не общался с сыном, а наследница не приехала проводить отца в последний путь.

Как сообщает "Комсомольская правда", дочь Игоря Кириллова Анна не теряла связь с отцом, однако общалась с ним дистанционно. Женщина в 90-е годы переехала с мужем, оперным певцом, в Германию и с тех пор не появлялась в России.

60-летняя Анна Кириллова, которая закончила консерваторию, работает музыкальным ассистентом в театре в небольшом городке Дессау. "Батечка" — так ласково называла своего папу Анна Игоревна.

Почти каждый день Анна разговаривала с отцом по видеосвязи. Женщина избегает публичности и не любит давать интервью. Наследница диктора развелась с супругом, в браке с которым не было детей, и живёт отшельницей.

"Дочка моя любила одиночество и сейчас она любит одиночество. Такая творческая натура. Ничего не сделаешь", — отмечал знаменитый диктор.

Кириллов не обижался на дочь за то, что она не прилетает на родину.

"В отпуске она должна заниматься своими делами. У неё творческая, интенсивная, интересная, наполненная музыкой жизнь", — оправдывал наследницу телеведущий.

На похороны отца Анна тоже не смогла прилететь. Также она не прилетела проводить в последний путь мать из-за болезни. На церемонию прощания с отцом 60-летняя женщина не прилетела из-за пандемии.

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