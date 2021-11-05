Лера Кудрявцева уехала за границу

После известия о том, что съёмки шоу "Секрет на миллион" приостанавливаются, Лера Кудрявцева отправилась в США.

Лера Кудрявцева сейчас отлично проводит время на побережье Атлантического океана.

Руководство НТВ приняло решение закрыть шоу "Секрет на миллион" на неопределенный срок. Кудрявцева уверяет, что ей не объяснили причины приостановки съёмок передачи, которую она ведёт уже несколько лет.

Незапланированный отпуск звезда ТВ решила провести в сказочном уголке планеты. Телеведущая публикует в Instagram снимки из Майями.

Знаменитость ходит на хоккейные матчи и развлекается с друзьями без всякого намёка на карантин и пандемию.

Фолловеры удивились, что в США можно так беззаботно проводить время, тогда как в России действуют жёсткие ограничения, связанные с острой эпидемиологической ситуацией.

"А что там нет пандемии? Можно ходить на матчи? Полные трибуны болельщиков", — интересовались в Сети. "Во Флориде всё закончилось. А вообще в Америке почти 80 процентов привитых, остальные переболели. В Нью-Йорке, правда, без свидетельства о вакцинации не попадешь в театры и музеи, но все открылось", — объяснили сведующие подписчики Кудрявцевой.

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