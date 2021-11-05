Модель Ефремова извинилась за поцелуй с рэпершей у Могилы Неизвестного Солдата

Модель и блогер Алёна Ефремова публично извинилась за поцелуй с рэп-исполнительницей Хофаманитой (Анной Михеевой) возле Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

Девушки сняли видеоролик с поцелуем ещё в 2018 году. Недавно Следственный комитет начал проверку по поводу этой записи. На Ефремову и Михееву могут возбудить уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России".

"Прошу принять мои искренние извинения за видео, созданное три года назад. Оно было снято без цели оскорбления и осквернения, не подразумевалось никакой уничижительной интерпретации. На данный момент ищу контакт с Аней, чтобы записать совместное обращение", — написала Ефремова в Instagram Stories.

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