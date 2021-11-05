Собчак продемонстрировала, как выглядит без макияжа

Ксения Собчак обратилась к подписчикам прямо из кровати. Журналистке настолько не терпелось поделиться с аудиторией своими достижениями, что она предстала перед фолловерами в своём естественном виде, забыв навести марафет на лице.

Ксения Собчак без косметики

Собчак с гордостью отмечает, что она не только находится на пике информационной повестки, но и часто бывает на шаг впереди планеты всей.

Звезда ТВ и интернета похвасталась, что до того, как стало известно о распаде дуэта Artik и Asti она побеседовала с вокалистами и задала им вопрос о возможном крушении творческого союза.

Свои размышления по поводу своего феноменального чутья Собчак записала на видео и опубликовала в разделе сторис в Instagram.

На кадрах Собчак только проснулась и ещё не успела навести лоск на лице. Без косметики журналистка, которой сегодня исполнилось сорок лет, выглядит неплохо. У Ксении ровный тон кожи. Глаза без туши выглядят меньше чем обычно.

"Если честно, я ужасно горжусь своей работой, потому что совсем недавно записала интервью с Artik и Asti. Я ждала момента выпустить, и тут раз, группа распалась. И вот как это, разве не чуйка у меня, что именно у них нужно было взять интервью?" — восхитилась своей дальновидностью Ксения.

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