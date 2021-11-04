Мать Тимати рассказала, как объясняет его дочери частую смену женщин у отца

Мать репера Тимати, 62-летняя Симона Юнусова взяла на себя заботы о воспитании его старшей дочери Алисы. В своём Instagram бабушка часто показывает любимую внучку, её достижения, делится советами по воспитанию и отвечает на вопросы подписчиков.

Пользователи отмечают, что репер часто меняет женщин, и беспокоятся о том, что может подумать об этом дочь музыканта. Например, после расставания с Анастасией Решетовой Тимати довольно быстро нашёл ей замену в лице украинской модели Саши Дони.

На вопрос "Как вы объясняете внучке постоянную смену женщин у её папы?" Симона Юнусова достаточно резко ответила:

"У Алисы много других детских дел, ей некогда. А у вас видимо много свободного времени?"

Мать Тимати призвала поклонников музыканта не беспокоиться по поводу его часто меняющихся возлюбленных. Она написала:

"С чего вы взяли, что Алиса идентифицирует девушек? У нас их тут более ста!"

Симона Юнусова в своём ответе имела в виду лагерь для сёрферов на Мальдивах, организованный Тимати, в котором также отдыхает и она с его дочерью.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.