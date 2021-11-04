На ретро-снимке интернет-пользователи без труда узнали Аллу Пугачёву, а вот личность её очаровательного спутника отгадали не сразу. Рядом с Примадонной запечатлён Дмитрий Гордон. Публика оценила красоту молодого журналиста.
Блогер Рустам Солнцев опубликовал интересный снимок из прошлого. На фотографии рядом с несравненной Аллой Пугачёвой стоит темноволосый юноша. Парень в стильном наряде склонился к певице и что-то говорит королеве отечественной эстрады.
"Кто это слева?" — спросил у подписчиков Солнцев.
Поначалу публика делала забавные предположения.
"Принц Чарльз";
"Вообще на Витаса похож", — писали в Сети.
Нашлись знатоки, которые без труда идентифицировали знаменитого украинского журналиста.
"Дмитрий Гордон! Лучший журналист нашей Украины",
"Ничёсе, я думала он лысым родился", — писали фолловеры.
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