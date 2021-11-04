В Сети обсуждают фото молодого Дмитрия Гордона: "Принц Чарльз"

На ретро-снимке интернет-пользователи без труда узнали Аллу Пугачёву, а вот личность её очаровательного спутника отгадали не сразу. Рядом с Примадонной запечатлён Дмитрий Гордон. Публика оценила красоту молодого журналиста.

Дмитрий Гордон и Алла Пугачёва

Блогер Рустам Солнцев опубликовал интересный снимок из прошлого. На фотографии рядом с несравненной Аллой Пугачёвой стоит темноволосый юноша. Парень в стильном наряде склонился к певице и что-то говорит королеве отечественной эстрады.

"Кто это слева?" — спросил у подписчиков Солнцев.

Поначалу публика делала забавные предположения.

"Принц Чарльз"; "Вообще на Витаса похож", — писали в Сети.

Нашлись знатоки, которые без труда идентифицировали знаменитого украинского журналиста.

"Дмитрий Гордон! Лучший журналист нашей Украины", "Ничёсе, я думала он лысым родился", — писали фолловеры.

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