Бари Алибасов пристал к манекенам в витрине магазина

74-летний Бари Алибасов продолжает бродить по улицам столицы. В прошлый раз продюсер группы "На-На" давал советы дорожным рабочим. На этот раз главный нанаец страны выбрал объектом общения манекенов.

Бари Алибасов прошёлся по опустевшей Москве. В тёмное время суток шоумен не нашёл себе подходящих собеседников, поэтому решил коммуницировать с манекенами.

Бари Каримович исполнил некий танец в стиле "Тик-Тока" под современную молодёжную композицию на фоне очень колоритных манекенов в противогазах.

"Все дома сидят. На улице из живых только манекены", — написал Алибасов под видео в своём Instagram.

Подписчики продюсера оценили его креатив.

"Телеспектакль "Люди и манекены" вместо Аркадия Райкина в главных ролях Бари Алибасов"; "Надоело уже дома сидеть Бари, задыхаешься только"; "Бари Каримович умеете настроение поднять. Класс", — комментировали пост шоумена фолловеры.

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