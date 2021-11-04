Штурм о конфликте с Шаляпиным из-за квартир: "Не надо грех на душу брать"

Наталья Штурм объяснила, что изначально была в курсе сделок с недвижимостью жены Прохора Шаляпина. Певица отметила, что дала вдовцу дельный совет, однако Прохор собирается поступить по-своему, чем, по мнению звезды, "испортит себе карму".

Штурм рассказала в интервью Пятому каналу, что отговаривала Шаляпина присваивать квартиры стоимостью 70 миллионов рублей, которые приобрела его покойная супруга Татьяна Дэвис, оформив недвижимость на возлюбленного.

По её мнению, артист напрасно хочет завладеть жильём.

"Два года назад, когда они начали встречаться, я Прохору сказала: "Раз она такая богатая, пусть она подарит тебе квартиру в Москве". Я знаю, что у него есть, но квартиры лишними не бывают", — цитирует Штурм Пятый канал.

Артистка объяснила, что Дэвис приобретала квартиры на этапе застройки с тем расчётом, что недвижимость скоро существенно вырастет в цене.

"Я Прохору предложила… Я говорю: "Прош, не надо грех на душу брать, и 70 миллионов, которые к тебе не имеют никакого отношения, присваивать себе. Они не твои. Может они и могут сейчас принадлежать тебе, но это некрасиво, это неправильно. Ты должен сказать родителям, что есть такая сделка, и тогда уже они решат, что делать с этими деньгами, а я тебе предлагаю эти квартиры продать, а разницу положить себе в карман"", — изложила свой план действий Штурм.

Прохор негативно реагирует на советы подруги.

"Наташа, вот скачи дальше голышом. Ты отлично выглядишь. Ты в отличной форме, ничего не скажешь. Только меня не трогай своими расследованиями!" — написал Шаляпин под пикантными снимками певицы в Instagram.

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