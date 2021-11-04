"Думаю, мы с ней вместе что-нибудь замутим": Губерниев о конфликте с Бузовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вспомнил конфликт, который произошёл у него с телеведущей Ольгой Бузовой летом в прямом эфире канала "Матч ТВ".

Губерниев считает, что певица повела себя непрофессионально, когда он задал ей вопрос о том, пьёт ли она коньяк по утрам.

"Не скрою, это была провокация, троллинг. Хотя я этого делать не собирался, просто среагировал на какие-то её слова. Но Ольга не первый день на телевидении, и я рассчитывал на адекватную реакцию. Ведущий, шоумен должен держать удар. Она, например, могла перевести всё в шутку, ответить в том же стиле. Но вместо этого обиделась, расплакалась, стала давить на жалость. Я считаю, это непрофессионально".

При этом Дмитрий Губерниев уверяет, что не думает о Бузовой плохо. Более того, он не исключает возможности их совместной работы в будущем. Комментатор заявил:

"Думаю, мы с ней вместе что-нибудь вместе замутим, какую-нибудь песню споём".

Сама Ольга Бузова настроена не так лояльно по отношению к Губерниеву, потому что на шутки в свой адрес она часто реагирует болезненно.

"Вы для меня дно, не мужчина. Вы меня пять лет оскорбляете в комментариях, как мальчишка! Придите и скажите мне это в лицо".

После злополучного инцидента Губерниев уже приносил свои извинения певице, утверждая, что не хотел её обидеть и надеялся на её иронию.

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