Блёданс раскритиковала идею создателя вакцины от COVID-19

Эвелина Блёданс эмоционально прокомментировала новость о том, что теперь обладателей поддельных сертификатов о вакцинации будут выявлять с помощью теста на антитела.

Станислав Садальский опубликовал в своём Instagram-аккаунте пост, посвящённый предложению учёного Александра Гинцбурга выявлять злостных антипрививочников с помощью специального теста.

"Если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат", — озвучил идею Гинцбурга Садальский.

На это сообщение бурно отреагировала Эвелина Блёданс.

"Жесть!!! Это неправда!!! Я привилась. Антитела до были высокие, после ноль. Всем здоровья!" — написала телеведущая под постом Садальского.

Подписчики актёра согласились с тем, что метод им представляется ненадёжным.

"У многих реально вакцинированных антител нет, думаю, критерий Гинцбурга сомнителен"; "Куча знакомых, кто сделал, и у них антител ноль после двух прививок", — писали в Сети.

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