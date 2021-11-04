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Собчак продолжает рассказывать о прелестях отдыха за границей

Шоу-бизнес

Ксения Собчак отправилась в Италию, заявив, что не намерена страдать на родине, где свирепствует коронавирус. Выяснилось, что журналистка сманила "за бугор" и супруга — Константина Богомолова.

Собчак продолжает рассказывать о прелестях отдыха за границей

Собчак публикует в своём Instagram-аккаунте фотографии из столицы Италии. Она фотографируется на фоне архитектурных красот Рима. Вчера Ксения показывала одиночные снимки, а сегодня уже делает селфи с мужем — режиссёром Константином Богомоловым.

"Лучшие выходные — с любимыми людьми. Спасибо мужу за Рим, @mdruyan за супермарафон по Риму, и @ivolskaya за приятный сюрприз", — написала под фото Ксения.

"Гладкий и гадкий", — ответил жене Богомолов, сопроводив комментарий смайлом в виде сердечка.

Подписчики порадовались за звёздных супругов.

"Так интенсивно работать, много ездить и ещё успевать активно отдыхать… Сколько же энергии для этого надо? Это либо талант, либо любимый человек рядом. Если и то и другое, многим сложно смириться с этим…! Очень нежные и светлые фотографии. Константин Юрьевич просто романтический герой!" — писали фолловеры.

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Ксения Собчак на отдыхе в Италии/про отдых и плитку в отеле.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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