EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Стамбуле на голову военного США надели пакет в знак протеста против агрессоров
На Земле бушует одна из сильнейших за последние 4 года магнитных бур
Депутат Гео Лерос показал Зеленскому средний палец
Погранслужба Украины не наблюдает российских военных у границ страны
Депутат Выборный предложил брать отпечатки пальцев у всех россиян
Киев и Вашингтон подпишут хартию партнёрства "в условиях российской агрессии"
"Верни 40 миллионов": в Раде устроили демарш во время выступления Зеленского
На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Карымский
Германия и Япония проводят совместные учения в Тихом океане

Валерия снялась в смелой фотосессии в образе инопланетянки

Шоу-бизнес

53-летняя певица Валерия опубликовала в своём Instagram-аккаунте серию фантастических снимков. Исполнительница хита "Часики" предстала в соблазнительном образе гостьи из будущего.

Певица Валерия
Певица Валерия

В Instagram-аккаунте Валерии появились интересные снимки. Певица попозировала команде профессионалов, примерив на себя роль инопланетной красотки.

Артистка позировала в трёх разных нарядах. Она предстала в белом наряде, похожем на костюм для занятий хореографии (белый купальник). На голове певицы появилась стрижка дерзкой геометрической формы. Образ дополняли высокие белые сапоги. Прочие её наряды были не менее футуристическими.

Иосифа Пригожина восхитила фотосессия супруги.

"Даже не верится, что эта фантастическая девушка вот уже 18 лет моя жена. Пример для подражания многим: умная, благородная, красивая и талантливая. Не боится экспериментировать и продолжает искать", — написал продюсер в своём микроблоге под фотографиями Валерии.

Сама певица тоже прокомментировала необычную фотосессию.

"Спасибо моей профессии за возможность меняться и примерять на себя разные образы и роли. Спасибо моему мужу, что поддерживает мои эксперименты. Спасибо потрясающим творческим людям, которые встречаются на моем пути. Благодарю тебя, жизнь, за всё", — написала Валерия в своём Instagram-аккаунте.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ВАЛЕРИЯ - Не обманывай
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Погранслужба Украины не наблюдает российских военных у границ страны
Депутат Выборный предложил брать отпечатки пальцев у всех россиян
Киев и Вашингтон подпишут хартию партнёрства "в условиях российской агрессии"
"Верни 40 миллионов": в Раде устроили демарш во время выступления Зеленского
Валерия снялась в смелой фотосессии в образе инопланетянки
На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Карымский
Германия и Япония проводят совместные учения в Тихом океане
Подержанные автомобили в России подорожали почти в два раза - автоэксперты
Съёмки шоу Кудрявцевой приостановили после нападок Пермяковой
В России установили максимум суточной смертности от COVID-19 с начала пандемии
Популярное
Здоровье
Врач рассказал, чего на самом деле боится коронавирус

Врач из Латвии раскрыл секреты того, как переболеть коронавирусом в лёгкой форме.

Врач рассказал, чего на самом деле боится коронавирус
У Симоньян возникли вопросы к Минздраву: "Расхлёбывать вот это всё"
Здоровье
У Симоньян возникли вопросы к Минздраву: "Расхлёбывать вот это всё"
Шоу-бизнес
Ксения Собчак после отъезда из страны: "Счастлива в Риме"
Здоровье
Когда пациент с COVID-19 не заразен, рассказали в Роспотребнадзоре
Дмитрий Соколов "Херики-оники": во что играют школьники на задней парте Дмитрий Соколов Любовь Степушова Заберите ваш хиджаб: Франция вынудила Совет Европы отменить скандальную акцию Любовь Степушова Вадим Горшенин Мау посадил бы Ломоносова за решётку? Вадим Горшенин
Шоу-бизнес
На 40 дней со дня смерти супруги Шаляпин устроил концерт вместо поминок
Мир. Новости мира
Daily Mail рассказала, как Зеленский преследовал Байдена в Глазго
Разин считает, что дни Зеленского сочтены: "Очень сильно рискует"
Общество
Разин считает, что дни Зеленского сочтены: "Очень сильно рискует"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников