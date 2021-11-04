Валерия снялась в смелой фотосессии в образе инопланетянки

53-летняя певица Валерия опубликовала в своём Instagram-аккаунте серию фантастических снимков. Исполнительница хита "Часики" предстала в соблазнительном образе гостьи из будущего.

Певица Валерия

В Instagram-аккаунте Валерии появились интересные снимки. Певица попозировала команде профессионалов, примерив на себя роль инопланетной красотки.

Артистка позировала в трёх разных нарядах. Она предстала в белом наряде, похожем на костюм для занятий хореографии (белый купальник). На голове певицы появилась стрижка дерзкой геометрической формы. Образ дополняли высокие белые сапоги. Прочие её наряды были не менее футуристическими.

Иосифа Пригожина восхитила фотосессия супруги.

"Даже не верится, что эта фантастическая девушка вот уже 18 лет моя жена. Пример для подражания многим: умная, благородная, красивая и талантливая. Не боится экспериментировать и продолжает искать", — написал продюсер в своём микроблоге под фотографиями Валерии.

Сама певица тоже прокомментировала необычную фотосессию.

"Спасибо моей профессии за возможность меняться и примерять на себя разные образы и роли. Спасибо моему мужу, что поддерживает мои эксперименты. Спасибо потрясающим творческим людям, которые встречаются на моем пути. Благодарю тебя, жизнь, за всё", — написала Валерия в своём Instagram-аккаунте.

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