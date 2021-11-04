Винокур признался, что женился по расчёту

Звезда "Аншлага" Владимир Винокур рассказал, что его брак изначально был фиктивным. В итоге всё пошло не по плану, так как супруги вместе прожили уже почти полвека.

Будущая супруга Владимира Винокура Тамара предложила ему пожениться, чтобы начинающий артист попал в московский театр. В столичные учреждения культуры принимали людей только с московской пропиской. Сам же Винокур был родом из Курска. Девушка хотела помочь юноше обосноваться в Москве.

"Она ко мне подошла и говорит: "Вы знаете, мы с мамой разговаривали, у вас в театре есть роли, вас могут оставить. Мы можем вам сделать фиктивный брак бесплатно". Я говорю: "Зачем фиктивный? Я не всегда буду стажёром, я буду известным, популярным, богатым, поверьте мне". Ну, она говорит: "Попробую вам поверить", — рассказал юморист на телеканале RTVI.

Тамару супруг не подвёл. Он на самом деле стал богатым и знаменитым. Талантливый артист получил квартиру от государства. Вместе супруги уже 47 лет.

Винокур восхищается своей женой, которая не давала ему унывать в любых жизненных обстоятельствах.

"Когда я попал в аварию и лежал в госпитале военном в Германии, она приехала с Настей — маленькой дочкой — и сказала: "Никаких депрессий! Вова, ты артист! И ты должен не только встать, но и танцевать", — поделился воспоминаниями юморист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.