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Винокур признался, что женился по расчёту

Шоу-бизнес

Звезда "Аншлага" Владимир Винокур рассказал, что его брак изначально был фиктивным. В итоге всё пошло не по плану, так как супруги вместе прожили уже почти полвека.

Винокур признался, что женился по расчёту

Будущая супруга Владимира Винокура Тамара предложила ему пожениться, чтобы начинающий артист попал в московский театр. В столичные учреждения культуры принимали людей только с московской пропиской. Сам же Винокур был родом из Курска. Девушка хотела помочь юноше обосноваться в Москве.

"Она ко мне подошла и говорит: "Вы знаете, мы с мамой разговаривали, у вас в театре есть роли, вас могут оставить. Мы можем вам сделать фиктивный брак бесплатно". Я говорю: "Зачем фиктивный? Я не всегда буду стажёром, я буду известным, популярным, богатым, поверьте мне". Ну, она говорит: "Попробую вам поверить", — рассказал юморист на телеканале RTVI.

Тамару супруг не подвёл. Он на самом деле стал богатым и знаменитым. Талантливый артист получил квартиру от государства. Вместе супруги уже 47 лет.

Винокур восхищается своей женой, которая не давала ему унывать в любых жизненных обстоятельствах.

"Когда я попал в аварию и лежал в госпитале военном в Германии, она приехала с Настей — маленькой дочкой — и сказала: "Никаких депрессий! Вова, ты артист! И ты должен не только встать, но и танцевать", — поделился воспоминаниями юморист.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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