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Дочь Заворотнюк готовится к свадьбе

Шоу-бизнес

Наследница Анастасии Заворотнюк сообщила, что выходит замуж. Радостной новостью 25-летняя Анна поделилась в своём Instagram-аккаунте в разделе сторис.

Дочь Заворотнюк готовится к свадьбе

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" познакомилась со своим возлюбленным во время учёбы в США.

Получив образование, влюблённые переехали в Москву. В начале 2021 года Анна приобрела квартиру в центре столицы. Там она живёт вместе со своим избранником.

Анна ранее остро отреагировала на слова Ляйсан Утяшевой о "недоженщинах". Супруга Павла Воли раскритиковала тех дам, которые не желают готовить.

Заворотнюк-младшая бурно отреагировала на данное заявление, объяснив, что сама не умеет готовить, а предпочитает заказывать еду на дом. Девушка отметила, что так она экономит время, а готовая еда обходится ей дешевле. Анну удивило то, что кто-то в наше время придерживается архаичных взглядов, рассматривая женщину в первую очередь как хранительницу домашнего очага.

Наследница Анастасии Заворотнюк жаловалась также на тяжёлую депрессию, вызванную болезнью матери. Анна признавалась, что решать психологические проблемы ей помогал специалист.

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Выходит замуж и идёт по стопам мамы: повторит ли Анна Заворотнюк судьбу няни Вики?
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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