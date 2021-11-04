Соловьёв назвал Собчак "матерящейся тёткой, целующейся с девками"

Телеведущий Владимир Соловьёв обозвал Ксению Собчак "матерящейся тёткой, целующейся с девками" в выпуске своего шоу "Полный контакт" на YouTube-канале.

Ранее Собчак записала интервью с бывшим пресс-секретарём Бориса Ельцина и дипломатом Сергеем Ястржембским, который, отвечая на вопросы, выразил сомнение в профессиональной пригодности официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

"Попытки Захаровой участвовать во внутренней политике вызвали у меня шок. Как может представитель МИД обсуждать внутреннюю политику, например, Навального, вступать в полемику с Чубайсом?", — возмутился российский дипломат.

Собчак высказалась, что такому, скорее всего, Захарову не учили в МГИМО. Ястржембский согласился с ней и заявил о "полнейшей дисквалификации" официального представителя МИД.

Соловьёв же считает, что Захарова хорошо выполняет свои обязанности, а вот Собчак, по его мнению, действительно ничему не учили в вузе.

"Это вот эта матерящаяся тётка — это тебя так учили в МГИМО? Или целоваться взасос с девками публично — этому тебя учили в МГИМО?", — сказал он.

Телеведущий также обвинил Собчак в безнравственности из-за скандала на свадьбе Моргенштерна и смертельного ДТП.

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