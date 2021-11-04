Уилл Смит рассказал о жестокости отца: "Я хотел его убить"

Звезда Голливуда Уилл Смит признался, что до сих пор хочет отомстить своему отцу за жестокость и домашнее насилие. По его словам, однажды он и вовсе решил убить терроризирующего всю семью родителя.

"Когда мне было девять лет, я видел, как мой отец так сильно ударил мою мать по голове, что она упала. Потом она плевалась кровью", — рассказал Смит в интервью журналу People.

По словам актёра, он и во взрослом возрасте не может себе простить, что не заступился за мать. И несмотря на уверения родных, что он был лишь ребёнком, продолжает себя корить.

"То, что вы стали понимать под именем "Уилл Смит", уничтожающего инопланетян, сверхъестественной кинозвезды, в значительной степени является конструкцией — тщательно созданным и отточенным персонажем, чтобы защитить меня от мира. Чтобы скрыть труса", — поделился Смит.

По его словам, отец досаждал и тогда, когда Смит стал знаменитостью. Родитель был пьян на каждой премьере нового фильма, в котором играл сын.

Но несмотря на это, Смит подчеркнул, что отец "не так плох". Он всегда интересовался жизнью сына и был на каждом спортивном матче, выступлении, смотрел каждый фильм и слушал песни сына.

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