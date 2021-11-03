Галкин показал, как Лиза и Гарри резвятся в огромном замке

Шоумен Максим Галкин показал, как его восьмилетние наследники затеяли игру в прятки в огромных помещениях замка деревни Грязь.

Супруг Аллы Пугачёвой опубликовал в Instagram интересные кадры. На видео Гарри и Лиза резвятся в просторных залах шикарного дворца.

Дети звёздной четы решили поиграть в прятки. Правила старой игры были неизменными, а вот условия для детей были поистине королевскими.

В распоряжении озорных двойняшек оказались огромные апартаментами с красивыми лестницами, старинной мебелью и множеством мест, куда можно спрятаться.

Брат и сестра весело проводили время, а Максим Галкин заснял их игру на видео, сидя в углу комнаты.

Максим Галкин с большой выдумкой подошёл к обустройству своего поместья. Его замок по стилю напоминает нечто среднее между Хогвартсом и собором Парижской Богоматери.

В замке есть бассейн, сценическая площадка, оранжерея, огромный сад, строения для прислуги. Вход в замок охраняют скульптуры горгулий и драконов. Интерьеры дворца поражают роскошью и разнообразием стилевых решений.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.