Семенович показала фигуру в пикантном купальнике

Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович объяснила поклонникам, как научилась принимать свои нестандартные формы. Певица рассказала о полезном психологическом упражнении. Смелый снимок в купальнике Анна сопроводила предупреждением, адресованным злобным хейтерам.

Анна Семенович

Анна Семенович опубликовала в Instagram снимок в купальнике. На фото певица отдыхает в райском уголке планеты.

Артистка облачилась в сплошной купальник со шнурочными вставками на талии и животе.

"Многие хотели фото в купальнике! Вот пожалуйста, это я в полной красе. И не надо мне писать, что мне надо похудеть или уменьшить грудь или удлинить ноги. Я счастливый человек, которого не особо интересует мнение других людей!!!" — написала Семенович в своём микроблоге.

Артистка дала совет женщинам, которые комплексуют по поводу своей внешности.

"Попробуйте найти 20 своих хороших качеств и хвалите себя за них, любите себя и цените. Ведь вы прекрасны", — написала Анна.

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