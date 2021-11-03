С могилы рэпера Дэцла на Пятницком кладбище в Москве пропал стул

С могилы рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Дэцл, пропал стул. Об этом сообщила мать певца.

На своей странице в Instagram женщина опубликовала кадры с камеры видеонаблюдения. На них видно, что мужчина проходит за оградку, берёт стоящий рядом с надгробной плитой стул и уносит его.

Мама Кирилла обратилась к подписчикам с просьбой найти этого человека и передать ему, "что так нельзя делать". Ирина просит вернуть стул на место.

Подписчики в комментариях осудили поступок вора. Некоторые предположили, что его совершил бездомный мужчина.

"Безобразие, люди совсем сошли с ума", — написали поклонники.

Ирина Толмацкая отметила, что кражей уже занимается полиция.

Дэцл умер в 2019 году от острой сердечной недостаточности после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет. Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с часовней возле могилы его бабушки.

В декабре 2019 года на могиле рэпера произошёл пожар. Работники кладбища потушили возгорание и потом сообщили об этом родственникам певца.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Он начал заниматься музыкой в 1999 году. Его дебютный альбом "Кто ты?" разошёлся тиражом более миллиона экземпляров.

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