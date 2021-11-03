София Ротару удивила публику своей внешностью

София Ротару выступила на заграничном корпоративе. В интернете появились кадры с недавнего выступления певицы. Облик знаменитой "хуторянки" встревожил её поклонников.

74-летняя София Ротару в последние годы отказывается от больших концертов. При этом певица иногда выступает на корпоративах. Артистка востребована и знает себе цену.

Ранее Ротару удивила публику своей поразительной моложавостью. Певица по-прежнему неплохо выглядит, однако особо дотошная публика всё равно старается увидеть в артистке неизбежные возрастные изменения.

Как сообщает "Экспресс газета", на свежем видео с выступления Ротару в Берлине зрители заметили, что у певицы заметно трясётся рука.

София Михайловна исполнила свой бессмертный хит "Червона рута", облачившись в тёмный костюм с зелёными блестящими вставками.

Публике показалось, что у Ротару подозрительно узкий разрез глаз.

"Руки дрожат. Она чем-то больна", "Паркинсон у Ротару, не иначе", "Что-то у Ротару перебор с пластикой. Уже глаза не открываются", — писали под видео интернет-пользователи.

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