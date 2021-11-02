Озвучены вероятные последствия для Лебедева из-за скандальной открытки

Артемий Лебедев нарвался на нападки губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, который увидел в открытке дизайнера к Хэллоуину намёк на трагедию в ТРЦ "Зимняя вишня". Юрист объяснил, что грозит Лебедеву за подобный контент.

Открытка Лебедева к Хэллоуину

Адвокат Алексей Гавришев высказался по поводу публикаций компанией "Студия Артемия Лебедева" открытки к Хэллоуину в Instagram. На открытке изображен полыхающий зрительский зал кинотеатра.

Интернет-пользователи увидели в дизайнерской открытке издевательство над памятью жертв трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня".

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале тоже с негодованием воспринял открытку, которая представилась ему связанной с пожаром в Торгово-развлекательном центре. Цивилев призвал "публично принести извинения кузбассовцам".

Юрист объяснил, что претензии к Лебедеву не обоснованы.

"Дело в том, что очевидно отсутствует причинно-следственная связь между опубликованным постом в социальной сети и доводами губернатора Кемеровской области о якобы наличии оскорблений пострадавших в трагедии во время пожара в "Зимней Вишне"", — цитирует слова юриста "Рамблер".

Адвокат отметил, что если в действиях Лебедева будут найдены признаки какого-либо правонарушения, это может создать очень негативный прецедент. В таком случае привлечь к ответственности можно любого гражданина за то, что его высказывание было неверно истолковано другими лицами.

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