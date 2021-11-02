Владимир Машков высказался о скандале с Прокловой и Табаковым

Худрук Театра Табакова Владимир Машков дал большое интервью для YouTube-блога Надежды Стрелец. В нём актёр высказал своё отношение к вакцинации и ответил на вопрос о скандальном заявлении Елены Прокловой по поводу отношений с Олегом Табаковым.

Владимир Машков не жалует журналистов. Народный артист России избегает бесед с представителями СМИ. Любимый зрителями актёр всё же сделал исключение для Надежды Стрелец.

Машков объяснил, как относится к вакцинации против коронавируса.

"Я был первым, кто вакцинировался в Театре Табакова. Почти первым. Двое наших актёров проходили вакцинирование на стадии испытаний. Как ещё мы можем существовать? У нас в театре два артиста умерли (от COVID-19 — Прим. ред.). Мы их берегли. Для меня этот опыт уже чудовищный", — объяснил Машков.

Артист не стал вмешиваться в историю с обвинениями в адрес Олега Табакова, которые озвучила Елена Проклова. Актриса в программе "Секрет на миллион" обвинила именитого актёра в домогательствах.

"Я не слышал ничего такого. Понятия не имею, о чём речь. На некоторые вещи психофизически даже не могу обратить внимания", — объяснил Машков.

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