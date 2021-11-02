Директор "Ленкома" объяснил, почему Алфёрова ушла из театра

Звезда картины "Д`Артаньян и три мушкетера" Ирина Алфёрова отдала родному театру почти двадцать лет жизни. Увольнение народной артистки РФ вызвало негодование её поклонников. Руководитель "Ленкома" Марк Варшавер пояснил, почему актрисе не нашлось места в театре.

Ирина Алфёрова снискала огромную популярность в СССР и за пределами огромной страны. Она всегда была востребована в кино, но с театральной карьерой у неё возникли проблемы. Почему знаменитость оказалась в театре не у дел, объяснил директор "Ленкома" Марк Варшавер.

Руководитель знаменитого театра объяснил, что Алфёрова служила в "Ленкоме" с 1976 по 1993 год. Актриса активно работала в Европе, а вот в родном театре роли ей почти не давали.

"Она чудная актриса! Ну не видел её режиссер в театре и не давал играть ничего. Она скромно приходила и бегала в массовке. Ей это надоело, и она ушла. Она уже была европейской звездой! Но не играли 75% артистов тогда. Вот, два режиссёра: один может сказать, что актёр бездарный, а второй, что гениальный", — цитирует слова Варшавера сайт Teleprogramma.pro.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.