Приятели рассказали о студентке, обвинившей рэпера в изнасиловании

Знакомые рассказали о девушке, которая написала заявление в полицию, обвинив рэпера Yung Trappa в изнасиловании.

Студентка из Санкт-Петербурга обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. В надругательстве она обвинила рэпера Владислава Ширяева, выступающего под сценическим псевдонимом Yung Trappa.

Телеканал "360" связался со знакомыми первокурсницы. Они объяснили, что девушка всегда вела себя порядочно и с кем попало не общалась.

"Я знаю Алину, она была хорошей и доброй, отличницей. Судя по тому, что у рэпера были проблемы с законом, я склонна верить, что Алина не врёт", — объяснила собеседница в беседе с Телеканалом "360".

Девушка не знает, где рэпер мог познакомиться с Алиной. Про увлечения студентки известно немного. Иногда она в социальных сетях публикует рэп-музыку. В аккаунте пострадавшей написано, что она учится на PR-специалиста.

Про студентку знакомые говорят в положительном ключе. Алину не замечали в ночных клубах или на квартирниках. Собеседница предположила, что, скорее всего, девушка доверяла артисту, поэтому и отправилась с ним в коттедж.

Рэпер ранее уже отбывал срок в тюрьме за сбыт наркотиков. На свободу музыкант вышел в этом году. Дело расследует полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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