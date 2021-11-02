Мартиросян рассказал о закрытии популярных ТВ-шоу

Гарик Мартиросян объяснил, что многие телевизионные проекты приостанавливают съёмки из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Гарик Мартиросян написал в своём Instagram-аккаунте, что некоторые передачи прекращают свою работу.

"Официально! "Холдинг "Газпром-медиа" принял решение об ограничении съёмочных процессов шоу и программ из-за пандемии. Такой режим работы распространяется на студийные и павильонные съёмки, в число которых входят "Суперстар! Возвращение", "Секрет на миллион" и другие

шоу", — пишет шоумен в своём микроблоге.

Мартиросян отмечает, что приостановили съёмки тех шоу, в которых полный зрительный зал предусмотрен форматом проекта или франшизным договором.

"Все шоу приостанавливаются — съёмки отменены до стабилизации эпидемиологической ситуации, в том числе съёмочный процесс проекта ТНТ "ИГРА", где зрительный зал — неотъемлемая часть шоу". Надеюсь, всё будет хорошо! Будем ждать позитивных новостей. Берегите себя и будьте здоровы", — обратился Гарик к подписчикам.

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