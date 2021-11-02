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Шестнадцатилетний пасынок Макеевой заявил, что женился

Шоу-бизнес

Сын Романа Малькова, который переехал жить к отцу и знаменитой мачехе Анастасии Макеевой, сделал неожиданное заявление.

Шестнадцатилетний пасынок Макеевой заявил, что женился

Наследник супруга актрисы Анастасии Макеевой Андрей Мальков проговорился в социальных сетях о своём браке. 16-летний парень заявил, что женат, общаясь с подписчиками.

Кто избранница подростка и действительно ли речь идёт о штампе в паспорте, молодой человек не уточнил. Возможно, таким образом юноша хотел подчеркнуть серьёзность своих романтических отношений.

Андрей проявляет строптивый характер, позволяя себе нападки на мать Светлану Малькову. Парень обвиняет родительницу во всех бедах, вставая на сторону звёздной мачехи.

Макеева разрушила многодетную семью строителя из Словении Романа Малькова. Актриса вышла замуж за своего возлюбленного в мае этого года и переманила старшего сына мужа в столицу. Парню богемная жизнь пришлась по душе, и он не желает возвращаться к матери.

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ПАСЫНОК МАКЕЕВОЙ РЕКЛАМИРУЕТ КОСМЕТИКУ СОЗДАННУЮ АКТРИСОЙ!
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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