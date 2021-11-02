Шестнадцатилетний пасынок Макеевой заявил, что женился

Сын Романа Малькова, который переехал жить к отцу и знаменитой мачехе Анастасии Макеевой, сделал неожиданное заявление.

Наследник супруга актрисы Анастасии Макеевой Андрей Мальков проговорился в социальных сетях о своём браке. 16-летний парень заявил, что женат, общаясь с подписчиками.

Кто избранница подростка и действительно ли речь идёт о штампе в паспорте, молодой человек не уточнил. Возможно, таким образом юноша хотел подчеркнуть серьёзность своих романтических отношений.

Андрей проявляет строптивый характер, позволяя себе нападки на мать Светлану Малькову. Парень обвиняет родительницу во всех бедах, вставая на сторону звёздной мачехи.

Макеева разрушила многодетную семью строителя из Словении Романа Малькова. Актриса вышла замуж за своего возлюбленного в мае этого года и переманила старшего сына мужа в столицу. Парню богемная жизнь пришлась по душе, и он не желает возвращаться к матери.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.