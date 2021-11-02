Садальский о полёте Пересильд на МКС: "Никто никуда не летал!"

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский уверен, что полёт Пересильд и Шипенко в космос нарисовали с помощью компьютерной графики. По мнению артиста, ни актрисы, ни режиссёра на МКС не было.

Стас Садальский в беседе PopCornNews заявил, что его осведомители раскрыли правду о грандиозных съёмках фильма Клима Шипенко с Юлией Пересильд в главной роли.

Актёр убеждён, что никакого полета на МКС в действительности не было. Нужные кадры, по его словам, просто изобразят посредством компьютерной графики.

"Это всё вранье… Это не интересно, потому что всё рисуют в павильонах, никто никуда не летал! Это для дураков устроили представление. Наверняка в нашей стране никто ничего не знает, но мне сказали, что просто устроили театр", — поделился своим мнением Садальский.

Интернет-пользователи не поддержали мнение артиста. Садальскому напомнили, что на Международной космической станции съёмки с Пересильд производили не только представители нашей страны, но и иностранные астронавты.

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