Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"

Ксения Собчак перед отлётом из страны сделала резкое заявление.

Нерабочие дни стали для многих поводом устроить себе внеплановые каникулы. Журналистка объяснила, что не намерена ущемлять себя из-за антипрививочников, поэтому направилась туда, где нет никакого карантина.

Собчак разместила в своём Instagram-аккаунте фото из VIP-зала аэропорта "Шереметьево". Звезда облачилась в уютный костюм, на ногах у неё мягкие дизайнерские тапки.

Ксения оправдалась за своё путешествие.

"Я привилась, причём давно. Почему я должна страдать из-за несознательных граждан и Егора Бероева, из-за которых мы не можем выработать коллективный иммунитет? Ну и потом, я человек крайне рациональный, и не понимаю, почему с такими жуткими цифрами заболевания рестораны и спортзалы представляют угрозу, а метро — нет? Это как? Закрывать либо всё, либо ничего. Поэтому улетаю туда, где карантина решительно нет. Угадаете, куда?" — написала телеведущая в своём микроблоге.

Подписчики честно попытались угадать, какую страну выбрала знаменитость.

"В Беларусь!" — предположили фолловеры, отметив, что именно в этой стране не признают опасности коронавируса.

Сам Александр Лукашенко пренебрегает правилами безопасности, входя в "красную зону" ковидной больницы без защитного костюма.

Среди прочих предположений назывались такие страны, как Афганистан, Северная Корея и Таджикистан.

Примечательно, что доктор Мясников не видит ничего предосудительного в том, чтобы рвануть на отдых в нерабочие дни.

"Эти люди выпадают из внутрироссийской "цепи передачи инфекции", что точно соответствуют духу этих вынужденных каникул", — писал врач в своём Telegram-канале.

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