Эдгард Запашный назвал локдаун клоунадой

Представитель знаменитой цирковой династии Эдгард Запашный негодует, так как его цирк закрыли. Дрессировщик завидует Юрию Куклачёву с его кошками, которому разрешили работать.

Эдгард Запашный очень болезненно отнёсся к вынужденному бездействию. Он считает, что с его цирком поступили несправедливо.

"Итак, что мы имеем: все кинотеатры закрыты, торговые центры и рестораны тоже, хотя рестораны в дорогих отелях продолжают работать (сам лично ужинал вчера и позавчера)!" — пишет Эдгард в своём Instagram-аккаунте.

Дрессировщик объяснил, почему именно на цирки легло всё бремя локдауна.

"Цирки в Москве тоже официально закрыты (приказ Мэра Собянина у меня на руках. И причина в том, что мы оказывается работаем на детскую аудиторию), хотя Максим Никулин в Инстаграм @circus_nikulin сообщил что они не закроются и цирк продолжает работу в штатном режиме! Театры открыты, даже те, кто специализируются на детской аудитории: Театр кошек Юрия Куклачёва @kuklachevcats, Уголок Дедушки Дурова и Детский театр Натальи Сац!" — перечисляет Эдгард.

Цирковой артист хочет получить ответ на свой вопрос.

"И знаете что? Этим постом я наверное сейчас только разозлю ту самую власть, хотя моё желание не разозлить, а просто получить ответ на очень простой вопрос: почему так?" — вопрошает Запашный.

Свой пост Запашный сопроводил мемом, который звучит так: "если в слове "локдауна" поменять буквы местами, то получится "клоунада"".

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