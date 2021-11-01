Хабенский вернул на сцену МХТ спектакль Богомолова

Ксения Собчак возликовала, когда художественным руководителем МХТ им Чехова стал Константин Хабенский. Жена Константина Богомолова радовалась не зря, так как её супруг снова "на коне".

Богомолов объявил, что его постановку снова будут показывать на прославленной сцене.

"Идеальный муж возвращается в репертуар МХТ — а я от сердца благодарю руководство МХТ за возможность играть этот любимый зрителями спектакль", — пишет режиссёр в своём Instagram-аккаунте.

Ранее Богомолов устроил своему спектаклю траурные проводы.

"На этом всё", — писал супруг Собчак, призывая зрителей в сентябре проститься с его сценическим детищем.

Хабенский, судя по всему, решил спасти спектакль.

Собчак ранее заявляла, что Сергей Женовач на посту главы МХТ негативно повлиял на деятельность театра.

"Очереди в МХТ прекратились, заполняемость зала 30-40%, артисты из театра убежали, новые постановки выходят крайне редко и не вызывают никакого резонанса", — писала журналистка в своём ТГ-канале.

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