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Вдова Кобзона рассказала о здоровье онкобольного Юдашкина

Шоу-бизнес

Нелли Кобзон дружит с семьёй модельера Валентина Юдашкина, который уже несколько лет страдает раком пищевода. Вдова Кобзона объяснила, что происходит со знаменитым кутюрье.

Вдова Кобзона рассказала о здоровье онкобольного Юдашкина

Валентин Юдашкин перенёс несколько хирургических операций, прошёл многочисленные курсы химиотерапии.

Поклонники обеспокоены состоянием знаменитого кутюрье, так как ранее появлялась информация о том, что метастазы из пищевода начали распространяться по всему организму знаменитости.

Борьба Юдашкина со смертельно опасной болезнью не прекращается ни на минуту.

Нелли Кобзон уверена, что модельер побеждает в схватке с недугом.

Юдашкин с супругой Мариной много путешествуют. Этим летом они побывали в Италии и Греции.

"С Валентином Юдашкиным — они наши соседи — мы очень часто общаемся. Он правда себя хорошо чувствует. Если бы ему нельзя было ехать на юг, на море, на солнце, его бы не пустили просто", — рассказала вдова народного артиста СССР в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

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Модельер Валентин Юдашкин о своем новом показе. Вечерний Ургант. 06.03.2019
Автор: Елена Былкина
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