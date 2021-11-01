Вдова Кобзона рассказала о здоровье онкобольного Юдашкина

Нелли Кобзон дружит с семьёй модельера Валентина Юдашкина, который уже несколько лет страдает раком пищевода. Вдова Кобзона объяснила, что происходит со знаменитым кутюрье.

Валентин Юдашкин перенёс несколько хирургических операций, прошёл многочисленные курсы химиотерапии.

Поклонники обеспокоены состоянием знаменитого кутюрье, так как ранее появлялась информация о том, что метастазы из пищевода начали распространяться по всему организму знаменитости.

Борьба Юдашкина со смертельно опасной болезнью не прекращается ни на минуту.

Нелли Кобзон уверена, что модельер побеждает в схватке с недугом.

Юдашкин с супругой Мариной много путешествуют. Этим летом они побывали в Италии и Греции.

"С Валентином Юдашкиным — они наши соседи — мы очень часто общаемся. Он правда себя хорошо чувствует. Если бы ему нельзя было ехать на юг, на море, на солнце, его бы не пустили просто", — рассказала вдова народного артиста СССР в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

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