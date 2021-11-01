Газманов поделился своей классификацией персонажей на дорогах

Олег Газманов поздравил подписчиков с днём автомобилиста и рассказал, как называет некоторых водителей. Классификация народного артиста России звучит весьма забавно.

Исполнитель хита "Есаул" пожелал всем ясных дней и езды без аварий. Газманов обозначил четыре категории водителей.

"К первой относятся те, кого я называю "ездун”: они всегда медленно плетутся в левом ряду, никому не уступают дороги, никогда вовремя не включают сигнал поворота, увидев лужу или препятствие, резко тормозят", — пишет певец в своём Instagram-аккаунте.

Неопытных, но самоуверенных водителей Газманов называет "ездюками”.

"Они нарушают скоростной режим, всегда спешат и спонтанно перемещаются из полосы в полосу, не показывая заранее сигнал поворота. Ездят рывками и очень резко — то разгоняясь, то тормозя, часто "подрезая" соседей", — делится наблюдениями исполнитель.

Восхищение певца вызывают те, кого он называет "ездец” и "полный ездец".

"Полный ездец". Это высшая степень! Это "ездец", который без аварий проездил более 20 лет (я такой)", — похвастался Газманов.

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