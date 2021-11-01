Звезда "Армейского магазина" Дана Борисова не постеснялась показать несовершенства своей фигуры. Знаменитость продемонстрировала отретушированныее снимки, а также одно фото без вмешательства фотошопа.
Дана Борисова редко фотографируется в откровенных нарядах. Даже купальники звезда предпочитает закрытые.
При этом Борисова честна с публикой. 45-летняя звезда ТВ без стеснений показала, что идеальная картинка в Instagram не всегда соответствует реальности.
Теелеведущая показала несколько фото в сплошном купальнике у бассейна. Последнее фото показывало ноги знаменитости такими как они есть — не идеально гладкими с намёками на целлюлит.
"Ох, давненько я подобные фотки не выставляла. Если честно, то реально подзабыла, какие позы на таком снимке приличные, а какие уже нет. Важно! Фотошоп присутствует на первых двух фото и только ноги? 3 и 4 фото полный натюрель. Ну-ка, рассказывайте, какое из них вам приглянулось. Жду ответы в комментах", — написала Дана в своём микроблоге.
Публика оценила честность звезды.
"Дана, спасибо, вы нам открыли глаза. А я думаю, что же такие все идеальные";
"Прекрасная вы девочка!!! И фотошоп не нужен, все же прекрасно понимают, есть он или нет. С фотошопом все под копирку. А так вы индивидуальность, живая, настоящая, отлично выглядящая!" — писали фолловеры.
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