Дана Борисова показала фото в купальнике без фотошопа

Звезда "Армейского магазина" Дана Борисова не постеснялась показать несовершенства своей фигуры. Знаменитость продемонстрировала отретушированныее снимки, а также одно фото без вмешательства фотошопа.

Дана Борисова

Дана Борисова редко фотографируется в откровенных нарядах. Даже купальники звезда предпочитает закрытые.

При этом Борисова честна с публикой. 45-летняя звезда ТВ без стеснений показала, что идеальная картинка в Instagram не всегда соответствует реальности.

Теелеведущая показала несколько фото в сплошном купальнике у бассейна. Последнее фото показывало ноги знаменитости такими как они есть — не идеально гладкими с намёками на целлюлит.

"Ох, давненько я подобные фотки не выставляла. Если честно, то реально подзабыла, какие позы на таком снимке приличные, а какие уже нет. Важно! Фотошоп присутствует на первых двух фото и только ноги? 3 и 4 фото полный натюрель. Ну-ка, рассказывайте, какое из них вам приглянулось. Жду ответы в комментах", — написала Дана в своём микроблоге.

Публика оценила честность звезды.

"Дана, спасибо, вы нам открыли глаза. А я думаю, что же такие все идеальные"; "Прекрасная вы девочка!!! И фотошоп не нужен, все же прекрасно понимают, есть он или нет. С фотошопом все под копирку. А так вы индивидуальность, живая, настоящая, отлично выглядящая!" — писали фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.