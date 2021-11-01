Юлия Пересильд после полёта на МКС восстанавливает силы на Мальдивах. Первая актриса в истории человечества, снявшаяся в космосе, публикует снимки в купальнике на фоне райского уголка планеты.
Юлия Пересильд ударно потрудилась, за несколько месяцев получив базовые навыки космической профессии.
Полёту предшествовали интенсивные тренировки. Само космическое путешествие отняло у артистки немало сил. Юлия признавалась, что съёмки в космосе проходили на пределе сил и возможностей.
Пересильд решила теперь порадоваться не космическим, а земным красотам.
"Почему же я так редко позволяю себе отдыхать? Это ошибка. Признаю. Как же многого я себя лишаю… Океан… воздух… вокруг красота. Рядом дети, родители… абсолютное Счастье", — написала Юлия в своём Instagram-аккаунте.
Свой пост она сопроводила снимком в небесно-голубом купальнике.
Подписчики порадовались за артистку.
"Отдыхайте Юлия, набирайтесь сил, энергии, всех благ Вам во всех делах и родным и близким";
"Чудесного отдыха, космическая наша Юлечка!" — писали в Сети.
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