EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лавров указал на уязвимость Запада с появлением новых центров влияния
Эксперт оценил идею отказаться от труда мигрантов на московских стройках
Блёданс о нападении на особенного ребёнка: "Меня трясёт"
Врач предостерёг от последствий опасного отдыха на нерабочей неделе
В Молдавию начались поставки газа по новому контракту с "Газпромом"
Кардиолог назвал риски COVID-19 для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
В России за сутки установили более 40 тысяч случаев заболевания COVID-19
В деревне Ленинградской области произошёл взрыв в жилом доме
Нижегородский лицей проверяют после слов педагога о расстреле учеников

Вдова Караченцова раскрыла детали жизни Светличной

Шоу-бизнес

Людмила Поргина объяснила, что происходит со Светланой Светличной, которая недавно переполошила всех своим исчезновением.

Вдова Караченцова раскрыла детали жизни Светличной

81-летняя звезда "Бриллиантовой руки" заставила поволноваться родню и поклонников. Её несколько дней искали полиция и волонтёры.

После скитаний актрису обнаружили в ток-шоу Андрея Малахова. В передаче советская кинодива объяснила, что обижена на родственников.

Супруга покойного Николая Караченцова Людмила Поргина тоже склонна винить во всех бедах Светличной её сына Алексея Ивашова и невестку Ольгу.

Поргина не одобрила решение сына Светличной перевезти её в новое жильё, так как в новой квартире знаменитость мучилась от тоски и одиночества.

Людмиле Поргиной показалось, что Светличная плохо выглядит.

"Я заплакала, её обняла, она такая худенькая. Когда мы с ней разговаривали, она говорила: "Близко смерть и одиночество", — сказала актриса в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

По мнению 72-летней вдовы знаменитого артиста, родственники довели Светличную до такого состояния.

"Она теперь живёт в новой квартире на 15-ом этаже. Она ушла умирать. В кафешки заходила. Её узнавали люди", — отметила Поргина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

СВЕТЛИЧНАЯ НАШЛАСЬ! И ВОТ ЧТО С НЕЙ ПРОИЗОШЛО....
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Врач предостерёг от последствий опасного отдыха на нерабочей неделе
В Молдавию начались поставки газа по новому контракту с "Газпромом"
Дана Борисова показала фото в купальнике без фотошопа
Кардиолог назвал риски COVID-19 для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
В России за сутки установили более 40 тысяч случаев заболевания COVID-19
В деревне Ленинградской области произошёл взрыв в жилом доме
Нижегородский лицей проверяют после слов педагога о расстреле учеников
Пересильд отправилась отдыхать на Мальдивы: "Космическая наша"
Умер пенсионер, в квартире которого произошёл взрыв в Набережных Челнах
Экс-секретарь СНБО: власти Украины сами делают страну беззащитной
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Пушков порекомендовал НАТО "расстаться со сладкими снами" про Россию

Алексей Пушков посоветовал экс-главкому НАТО подумать над тем, как руководство альянса довело до того, что блок "утратил все контакты с Россией".

Пушков порекомендовал НАТО "расстаться со сладкими снами" про Россию
Литва готовит территориальные претензии на Калининградскую область
Мир. Новости мира
Литва готовит территориальные претензии на Калининградскую область
Происшествия
В Туве мужчину подозревают в убийстве сестёр девяти и 14 лет
Мир. Новости мира
Глава МИД Лавров подвёл итоги саммита G20
Дмитрий Соколов Может ли Россия законно вернуть Аляску: шансы есть! Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Употребление фастфуда ведёт к слабоумию Ирина Шлионская Усам Оздемиров Натовский сюрреализм грозит миру большой бедой Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Талибы* предупредили: если нас не признают, проблемы будут у всех
Гипотезы. Наука
Стивен Хокинг предсказал появление коронавируса
Российские туристы массово отравились в отеле Египта
Происшествия
Российские туристы массово отравились в отеле Египта
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников