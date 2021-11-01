Людмила Поргина объяснила, что происходит со Светланой Светличной, которая недавно переполошила всех своим исчезновением.
81-летняя звезда "Бриллиантовой руки" заставила поволноваться родню и поклонников. Её несколько дней искали полиция и волонтёры.
После скитаний актрису обнаружили в ток-шоу Андрея Малахова. В передаче советская кинодива объяснила, что обижена на родственников.
Супруга покойного Николая Караченцова Людмила Поргина тоже склонна винить во всех бедах Светличной её сына Алексея Ивашова и невестку Ольгу.
Поргина не одобрила решение сына Светличной перевезти её в новое жильё, так как в новой квартире знаменитость мучилась от тоски и одиночества.
Людмиле Поргиной показалось, что Светличная плохо выглядит.
"Я заплакала, её обняла, она такая худенькая. Когда мы с ней разговаривали, она говорила: "Близко смерть и одиночество", — сказала актриса в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.
По мнению 72-летней вдовы знаменитого артиста, родственники довели Светличную до такого состояния.
"Она теперь живёт в новой квартире на 15-ом этаже. Она ушла умирать. В кафешки заходила. Её узнавали люди", — отметила Поргина.
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