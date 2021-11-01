Иосиф Пригожин собирается получить гражданство Израиля

Иосиф Пригожин относит себя к представителям еврейской нации, несмотря на то, что родился в Махачкале. Продюсер хочет стать гражданином Израиля. Сейчас он занят оформлением необходимых для этого документов.

Пригожин объяснил, что гражданство Израиля ему нужно для того, чтобы беспрепятственно приезжать к пожилой маме, которая живёт на Ближнем Востоке.

"Я задумался об израильском гражданстве не потому, что хочу сильно его получить. Нет. У меня просто там живет мама. Она не способна передвигаться, приезжать. И мне, конечно, нужен паспорт, чтобы я мог регулярно посещать её", — сказал Пригожин в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Переселяться на землю обетованную шоумен не намерен, так как убеждён, что его место — на родине, в России.

Пригожин сказал, что Москва преобразилась настолько, что стала лучшим городом мира, опередив по красоте Нью-Йорк, Лондон, Париж и другие столицы мира.

Продюсер отметил, что иностранные знаменитости хотят пополнить ряды граждан РФ, так как в России — комфортные условия жизни.

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