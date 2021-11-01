Иосиф Пригожин относит себя к представителям еврейской нации, несмотря на то, что родился в Махачкале. Продюсер хочет стать гражданином Израиля. Сейчас он занят оформлением необходимых для этого документов.
Пригожин объяснил, что гражданство Израиля ему нужно для того, чтобы беспрепятственно приезжать к пожилой маме, которая живёт на Ближнем Востоке.
"Я задумался об израильском гражданстве не потому, что хочу сильно его получить. Нет. У меня просто там живет мама. Она не способна передвигаться, приезжать. И мне, конечно, нужен паспорт, чтобы я мог регулярно посещать её", — сказал Пригожин в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
Переселяться на землю обетованную шоумен не намерен, так как убеждён, что его место — на родине, в России.
Пригожин сказал, что Москва преобразилась настолько, что стала лучшим городом мира, опередив по красоте Нью-Йорк, Лондон, Париж и другие столицы мира.
Продюсер отметил, что иностранные знаменитости хотят пополнить ряды граждан РФ, так как в России — комфортные условия жизни.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Алексей Пушков посоветовал экс-главкому НАТО подумать над тем, как руководство альянса довело до того, что блок "утратил все контакты с Россией".