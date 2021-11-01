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Иосиф Пригожин собирается получить гражданство Израиля

Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин относит себя к представителям еврейской нации, несмотря на то, что родился в Махачкале. Продюсер хочет стать гражданином Израиля. Сейчас он занят оформлением необходимых для этого документов.

Иосиф Пригожин собирается получить гражданство Израиля

Пригожин объяснил, что гражданство Израиля ему нужно для того, чтобы беспрепятственно приезжать к пожилой маме, которая живёт на Ближнем Востоке.

"Я задумался об израильском гражданстве не потому, что хочу сильно его получить. Нет. У меня просто там живет мама. Она не способна передвигаться, приезжать. И мне, конечно, нужен паспорт, чтобы я мог регулярно посещать её", — сказал Пригожин в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Переселяться на землю обетованную шоумен не намерен, так как убеждён, что его место — на родине, в России.

Пригожин сказал, что Москва преобразилась настолько, что стала лучшим городом мира, опередив по красоте Нью-Йорк, Лондон, Париж и другие столицы мира.

Продюсер отметил, что иностранные знаменитости хотят пополнить ряды граждан РФ, так как в России — комфортные условия жизни.

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Иосиф Пригожин и Валерия танец
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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