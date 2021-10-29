EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Посольство РФ в Латвии назвало приговор оппозиционеру нарушением свободы слова
Потерпевшие по делу "Зимней вишни" считают приговор пожарным слишком мягким
Андрей Малахов получил повестку из СК по делу Светличной
В нерабочие дни "Одноклассники" запустят новые онлайн-активности
Песков назвал причину дефицита вакцин от COVID-19 в регионах
Эксперт оценил опасность нового типа "игровых" финансовых пирамид
В Москве диггер получил пять лет за сбор и распространение секретных сведений
Эксперт усомнился в реализации идеи отменить транспортный налог для пенсионеров
Несколько Ларис Долиных сцепились в Instagram в борьбе за синюю галочку

Газманов обрушился на антипрививочников: "Выживает умнейший"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Олег Газманов обвинил в тупости всех, кто не желает вакцинироваться против COVID-19.

Газманов обрушился на антипрививочников: "Выживает умнейший"

Олег Газманов нетерпимо относится к антиваксерам. Он уверен, что тем, кто не хочет делать прививку от COVID-19, не место в обществе.

"Выживает не сильнейший, а умнейший — это тот, кто сделал прививку", — говорит Газманов в эфире Радио "Комсомольская правда".

Исполнитель хита "Офицеры" отмечает, xnj россияне массово отказываются от вакцины из-за свjей ограниченности и безграмотности.

"Народ не хочет думать", — уверен народный артист России.

Ранее "главный есаул страны" объяснял, что сделал прививку, несмотря на то, что переболел "ковидом"

"Я переболел в августе. Хотя у меня ещё есть антитела (50) — сегодня сделал прививку. Привились всей семьей, включая 85-летнюю тещу. Мои соображения по этому поводу просты и прагматичны. Первое — прислушиваюсь только к мнению специалистов эпидемиологов", — говорит певец.

Газманов пренебрежительно высказался о "диванных спецах", которые дают непрофессиональные советы. Артист уверен, что от вакцины никто не умер, а COVID-19 смертельно опасен.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Олег Газманов-Скорая Помощь.
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Газманов обрушился на антипрививочников: "Выживает умнейший"
Проект "20 идей": как привлечь инвестиции в Россию
Прививка защищает от коронавируса - британские медики
Посольство РФ в Латвии назвало приговор оппозиционеру нарушением свободы слова
Потерпевшие по делу "Зимней вишни" считают приговор пожарным слишком мягким
Андрей Малахов получил повестку из СК по делу Светличной
В нерабочие дни "Одноклассники" запустят новые онлайн-активности
Песков назвал причину дефицита вакцин от COVID-19 в регионах
Эксперт оценил опасность нового типа "игровых" финансовых пирамид
В Москве диггер получил пять лет за сбор и распространение секретных сведений
Популярное
Мир. Новости мира
Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины

Удар "Байрактаром" по ЛДНР был воспринят в РФ как последствие неправильного поведения Турции, а именно - продажи ею Украине данных беспилотников.

Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Здоровье
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Здоровье
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Мир. Новости мира
В Госдуме назвали условие рассмотрения просьбы Польши о снижении цен на газ
Усам Оздемиров Форум АТЭС поможет России в повороте на Восток Усам Оздемиров Любовь Степушова "Газпрому" надо приготовиться к новым выплатам Польше Любовь Степушова Мирослава Димитрова-Козлеков Австрию заполонили беженцы: правительство вводит закон о кризисной безопасности Мирослава Димитрова-Козлеков
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Новости Украины
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Здоровье
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников