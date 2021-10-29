Газманов обрушился на антипрививочников: "Выживает умнейший"

Олег Газманов обвинил в тупости всех, кто не желает вакцинироваться против COVID-19.

Олег Газманов нетерпимо относится к антиваксерам. Он уверен, что тем, кто не хочет делать прививку от COVID-19, не место в обществе.

"Выживает не сильнейший, а умнейший — это тот, кто сделал прививку", — говорит Газманов в эфире Радио "Комсомольская правда".

Исполнитель хита "Офицеры" отмечает, xnj россияне массово отказываются от вакцины из-за свjей ограниченности и безграмотности.

"Народ не хочет думать", — уверен народный артист России.

Ранее "главный есаул страны" объяснял, что сделал прививку, несмотря на то, что переболел "ковидом"

"Я переболел в августе. Хотя у меня ещё есть антитела (50) — сегодня сделал прививку. Привились всей семьей, включая 85-летнюю тещу. Мои соображения по этому поводу просты и прагматичны. Первое — прислушиваюсь только к мнению специалистов эпидемиологов", — говорит певец.

Газманов пренебрежительно высказался о "диванных спецах", которые дают непрофессиональные советы. Артист уверен, что от вакцины никто не умер, а COVID-19 смертельно опасен.

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