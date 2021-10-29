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Пригожин и Газманов рассказали о тяжёлой жизни артистов в пандемию

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

После объявленного локдауна звёзды шоу-бизнеса вновь обеспокоены своим будущим. Артисты настроены пессимистично, так как остаются без заработка. Первыми подняли больную тему Иосиф Пригожин и Олег Газманов. Знаменитости ставят вопрос не об обогащении, а о выживании.

Пригожин и Газманов рассказали о тяжёлой жизни артистов в пандемию

Олег Газманов рассказал, что вынужден платить своим музыкантам из собственного кармана, чтобы сохранить коллектив.

"Еле-еле выживаем. Я никого из музыкантов не уволил, приходится всем платить из своих сбережений, чтобы группа не развалилась. Государство помогает предприятиям, театры получают деньги, а популярная музыка, у которой самая большая аудитория, сегодня брошена", — цитирует слова артиста радио "Комсомольская правда".

Газманов отмечает, что переживает за артистов рангом пониже, которым придётся находить альтернативный способ заработка в условиях отмены концертов.

Обеспокоен текущим положением и продюсер Иосиф Пригожин. Он объяснил, что певица Валерия уже получила заказы на корпоративы, но есть риск, что массовые мероприятия будут под запретом.

"Порой мероприятие день в день отменяется. Мы в условиях пандемии не знаем, будем ли мы живы, не то что будут ли корпоративы", — цитирует слова Пригожина "Телепрограмма".

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Олег Газманов-(Съемка клипа)
Автор: Елена Былкина
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