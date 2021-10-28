Бориса Щербакова положили в больницу с пневмонией

71-летнего артиста Бориса Щербакова повторно госпитализировали с пневмонией в одну из больниц Москвы.

По информации Telegram-канала Mash, состояние артиста характеризуется как средней тяжести. ПЦР-тест на COVID-19 ещё не готов, но у Щербакова выявили поражение лёгких — степень КТ1. Состояние артиста вызывает тревогу из-за того, что у него имеются проблемы с сердцем. Есть у звезды театра и кино и другие сопутствующие заболевания.

В августе Щербаков уже оказывался на больничной койке с двусторонним воспалением лёгких, однако тогда ковид у актёра не диагностировали.

Артист рассказывал, что почувствовал недомогание, а потому решил обратиться в медицинское учреждение. Через некоторое время Щербакова выписали из больницы.

Лариса Гузеева благополучно справилась с коронавирусной инфекцией. Положительная динамика наблюдается и у Александра Серова. А вот состояние Валерия Гаркалина характеризуется как крайне тяжёлое.

Звезда фильма "Ширли-мырли" всё ещё находится в реанимации и подключён к ЭКМО, который насыщает кровь кислородом. Лёгкие артиста поражены больше чем на 90%.

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