Собчак раскрыла закулисные игры в МХТ: "Артисты из театра убежали"

Супруга театрального режиссёра Константина Богомолова Ксения Собчак проявляет поразительную осведомлённость о "подковёрных играх" в МХТ имени Горького. Журналистка рассказала, кто претендовал на пост худрука прославленного театра и кто попал туда по протекции Никиты Михалкова.

Ксения Собчак заявила, что на должность руководителя МХТ на самом деле претендовали три человека. Тема стала интересной после того, как в Министерстве культуры РФ назначили Константина Хабенского художественным руководителем знаменитого театра.

"Первый — Евгений Миронов (театр Наций), его главный козырь был в том, что театр Наций, а точнее его сцена, когда-то была частью МХТ. Он давно хотел воссоединить эти сцены, то есть оставить театр Наций как дополнительную сцену МХТ и стать худруком всего МХТ. Это его главная мечта. Дальше собственно, Хабенский, и третий претендент — Машков, который тоже об этом мечтал (а кто нет)", — пишет журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Собчак обращает внимание на то, что экс-худруку МХТ Женовачу "не дали досидеть", не дождавшись сроков окончания трудового договора.

"Женовач (это надо понимать) — ставленник Михалкова. И Никита Сергеевич дорогой лично встречался с Путиным по этому вопросу и под своё поручительство говорил, что Женовача нужно обязательно назначить худруком", — делится сведениями Ксения.

Собчак считает, что такая торопливость связана со сложным положением театра, а назначение Хабенского является антикризисной политикой.

"Очевидно же, что с такой позиции добровольно никто не уходит. Но здесь ситуация, видимо, критичная: очереди в МХТ прекратились, заполняемость зала 30-40%, артисты из театра убежали, новые постановки выходят крайне редко и не вызывают никакого резонанса, как это было при Табакове", — пишет журналистка.

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