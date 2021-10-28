Галкин показал дворец своей собаки Маруси

В замке Максима Галкина в деревне Грязь предусмотрены апартаменты для питомца звёздной семьи — собаки по кличке Маруся. Собачий "особняк" очень вписывается в пафосные интерьеры дворца шоумена.

Конура собаки Галкина и Пугачёвой

В семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой проживает домашний любимец — собака породы шпиц померанцевый. Пёсик очень настойчив, когда выпрашивает еду. Юморист рассказывал, что Маруся бьёт Аллу Борисовну передними лапами прямо по ахиллову сухожилию, требуя вкусняшек.

Маруся ранее становилась идеальной моделью для фотосъёмок Гарри Галкина.

Максим Галкин показал, как преобразился очаровательный шпиц после собачьей парикмахерской. Кадры Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

"Марусю подстригли. Посмотрите, какой красивый медвежонок. Маруся! Ушла к себе во дворец", — сказал пародист, снимая своевольного питомца на видео.

Шпиц гордо прошагала в свою красивейшую конуру, напоминающую по стилю восточный дворец с текстильными элементами.

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