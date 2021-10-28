EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Обвиняемый в убийстве экс-банкира Яхонтова и его семьи покончил с собой
Подозреваемого в подготовке терактов ликвидировали силовики под Мурманском
На химическом заводе в Вологодской области произошёл выброс аммиака
Белоруса Савельева, опубликовавшего видео с пытками в колонии, заочно арестовали
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Посол Украины: Германии надо не Киев критиковать, а поставить Москву на место
Стало известно, чем закупились россияне перед нерабочими днями
В Роспотребнадзоре назвали наиболее уязвимую для COVID-19 возрастную группу
Идеальный автомобиль для начинающего водителя – иномарка с "механикой"

Галкин показал дворец своей собаки Маруси

Шоу-бизнес

В замке Максима Галкина в деревне Грязь предусмотрены апартаменты для питомца звёздной семьи — собаки по кличке Маруся. Собачий "особняк" очень вписывается в пафосные интерьеры дворца шоумена.

Конура собаки Галкина и Пугачёвой
Конура собаки Галкина и Пугачёвой

В семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой проживает домашний любимец — собака породы шпиц померанцевый. Пёсик очень настойчив, когда выпрашивает еду. Юморист рассказывал, что Маруся бьёт Аллу Борисовну передними лапами прямо по ахиллову сухожилию, требуя вкусняшек.

Маруся ранее становилась идеальной моделью для фотосъёмок Гарри Галкина.

Максим Галкин показал, как преобразился очаровательный шпиц после собачьей парикмахерской. Кадры Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

"Марусю подстригли. Посмотрите, какой красивый медвежонок. Маруся! Ушла к себе во дворец", — сказал пародист, снимая своевольного питомца на видео.

Шпиц гордо прошагала в свою красивейшую конуру, напоминающую по стилю восточный дворец с текстильными элементами. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Маруся Максима Галкина
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Посол Украины: Германии надо не Киев критиковать, а поставить Москву на место
Стало известно, чем закупились россияне перед нерабочими днями
В Роспотребнадзоре назвали наиболее уязвимую для COVID-19 возрастную группу
Идеальный автомобиль для начинающего водителя – иномарка с "механикой"
Зеленский поручил СНБО и СБУ "закрутить гайки" российским гастролёрам
Бузова появилась на модной премии без нижнего белья и получила "Икону стиля"
Названы три популярных способа кражи денег у россиян
Намного больше Солнца: учёные мира обнаружили "светящуюся" чёрную дыру
Жестокие фанатики: Business Insider о северокорейском спецназе
Популярное
Мир. Новости мира
Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе

В России очень сдержанно — на официальном уровне — отнеслись к информации о применении Украиной ударных беспилотников в Донбассе. Чем объясняется такая реакция?

Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе
Пора демонтировать газопровод на Украину
Новости Украины
Пора демонтировать газопровод на Украину
Российский шоу-бизнес
Садальский высказался о назначении Хабенского на пост худрука МХТ
Новости Украины
Эксперт: "Байрактары" ЛДНР нечем сбивать, нужна помощь России
Любовь Степушова Пора демонтировать газопровод на Украину Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Почему чёрный перец полезен для здоровья Ирина Гусакова
Шоу-бизнес
Собчак подколола Соловьёва за дачу в загнивающей Европе
Здоровье
COVID-вакцину запрещают в Северной Европе из-за "побочки" на сердце у мужчин
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников