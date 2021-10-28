Ольга Бузова шокировала фанатов платьем-бикини

Ольга Бузова появилась на модной премии Moda Topical Style Awards 2021 в очень откровенном наряде. Чёрное облегающее платье "выдало", что на певице нет нижнего белья.

По словам самой звезды, эпатажный наряд никак её не стеснял. Бузова с удовольствием позировала фотографам и раздавала интервью. Как подчеркнула певица, она счастлива, что её вкус оценили.

"Я получила главную премию церемонии в номинации "Икона стиля"! Очень приятно получать награду за образы и хороший вкус. Но я считаю, что самый лучший наряд в современном мире — это оставаться всегда хорошим человеком", — цитирует Ольгу StarHit.

На вопросы журналистов о новом поклоннике Ольга "распространяться" не стала и деликатно промолчала. Среди селебрити начали ходить слухи, что у певицы появился избранник, но пока "тусовка" шоу-бизнеса не знает имя везунчика.

Ранее Pravda. Ru публиковала рассказ певицы о разводе с Тарасовым. Бузова призналась, что ей было тяжело принять предательство любимого человека и заявила, что её сердце всё сложнее покорить.

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