Бывшая Гогена Солнцева устроила драку на свадьбе

Бывшая Гогена Солнцева ворвалась на торжество и устроила потасовку с новой избранницей звезды. Как пишут СМИ, драка между Лидией Алифиренко и новой женой Солнцева могла завязаться из-за ревности.

Популярный шоумен 40-летний Гоген Солнцев снова женился. Новой избранницей оказалась дочь его экс-супруги, пенсионерки Екатерины Терешкович. Как пишет "Лайф", торжество проходило тихо и мирно в семейном кругу, пока на свадьбе не появилась бывшая пассия Солнцева. По словам очевидцев, та кинулась с кулаками на новую избранницу, якобы, потому что та беременна.

Ранее Гоген Солнцев заявил, что специально не раскрывал личность новой жены до торжества.

"А вы думали опять сумасшедшая бабка будет?", - в шутку спросил у них жених.

Со своей бывшей супругой Екатериной Терешкович Солнцев развёлся буквально месяц назвал, но в холостяках ходил недолго. Через несколько недель после разрыва с 70-летней экс-супругой, Гоген заявил, что снова женится.