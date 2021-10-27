Регина Тодоренко рассказала о своей инвалидности

Ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко поделилась страшными воспоминаниями, когда в подростковом возрасте она стала инвалидом.

Регине многое довелось пережить в жизни из-за серьёзных проблем со здоровьем. Позитивная телеведущая построила свою карьеру на преодолении. Ко всему она шла через волевое сопротивление.

Тодоренко мысленно вернулась к тем тяжёлым временам, когда врачи делали самые худшие прогнозы

"Инвалидность оформлять будете? Получите пенсию, ежемесячные доплаты, налоговые послабления, пособия. Как сейчас помню ком в горле, когда мне, 14-тилетней девчонке, хирург озвучил свой вердикт. Конечно, было рекомендовано лечение, ЛФК, операция с внедрением в мой позвоночник 24-х шурупов и штифтов, реабилитация полгода-год и риск вообще не встать на ноги после хирургического вмешательства", — пишет Регина в своём Instagram-аккаунте.

Звезда ТВ объясняет, почему она выбрала себе профессию, связанную с путешествиями. Она старается испробовать все экстремальные виды спорта, несмотря на то, что ей запрещено нагружать позвоночник.

"Я намеренно на протяжении 8 лет работы в тревел-шоу делаю все, что запрещено для людей со сложной степенью сколиоза: начиная с обуви на высоком каблуке, перелетов по 20 часов в положении "зю", рюкзака 15 кг, заканчивая экстремальными видами спорта: прыжками с парашютом, прыжками на тарзанке со 111 метров, погружением с баллоном, серфингом, фигурным катанием и тд…", — объясняет Регина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.