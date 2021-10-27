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Фёдор Добронравов отпраздновал юбилей на сцене

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Сваты" Фёдор Добронравов отметил своё 60-летие душевным концертом в Доме Актёра.

Фёдор Добронравов отпраздновал юбилей на сцене

Кадрами с юбилейного вечера поделилась актриса Нонна Гришаева в своём Instagram-аккаунте.

На видео Фёдор Добронравов распевает старые добрые песни со своим наследником актёром Виктором Добронравовым. Аккомпанирует дуэту сам юбиляр.

На семейном выступлении звучали песни "И солнце всходило", "Храню тебя любя", "Там где клён шумит" и другие.

В концерте также участвовали Константин Райкин и Нонна Гришаева.

"Отметили вчера юбилей нашего дорогого и всеми горячо любимого Феди Добронравова. Спасибо Саше Жигалкину и родному Дому Актёра за организацию и за радость общения Давайте пожелаем Фёдору Викторовичу здоровья и многая лета!!! Всё прошло очень душевно и весело!" — написала Гришаева в своём микроблоге под подборкой с видео.

Подписчики актрисы с огромной любовью и теплом обратились к знаменитому юбиляру.

"Присоединяюсь к поздравления! Замечательный талантливый настоящий! Творческих успехов и здоровья! А праздник то какой чудесный! Спасибо Вам, Нонна, за удовольствие хотя бы так побывать и посмотреть!" — комментировали видео в Сети.

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Главному свату – 60 лет. Федор Добронравов отметил юбилей
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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