Водонаева купила коту квартиру в Москве за 19 миллионов

39-летняя телеведущая Алёна Водонаева приобрела для своего кота породы мейн-кун квартиру в историческом районе Москвы за 19 миллионов рублей. Звезда похвасталась, что ей удалось "урвать" жилплощадь для питомца по заниженной цене.

Площадь квартиры для кота телеведущей Эскобара около 50 квадратных метров в районе Хамовники. По словам звезды, там нужно сделать капитальный ремонт.

Помещение расположено неподалёку от салона красоты, владелицей которого является Водонаева, пишет Super.ru.

Как ранее заявляла звезда, купить квартиру для питомца — вынужденная мера. У её сына обострилась аллергическая реакция на шерсть, но и избавиться от кота телеведущая не готова. Покупка отдельной жилплощади для Эскобара решит обе проблемы, считает телеведущая.

"Салон у меня в Хамовниках, жить в перспективе я тоже планирую там, сын учится в Хамовниках, отец его тоже скоро будет жить там. Все в одной точке, в одном "квадрате", — поделилась тогда телеведущая с подписчиками планами.

Тогда Водонаева отметила, что квартиру планирует взять в ипотеку.

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