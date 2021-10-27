39-летняя телеведущая Алёна Водонаева приобрела для своего кота породы мейн-кун квартиру в историческом районе Москвы за 19 миллионов рублей. Звезда похвасталась, что ей удалось "урвать" жилплощадь для питомца по заниженной цене.
Площадь квартиры для кота телеведущей Эскобара около 50 квадратных метров в районе Хамовники. По словам звезды, там нужно сделать капитальный ремонт.
Помещение расположено неподалёку от салона красоты, владелицей которого является Водонаева, пишет Super.ru.
Как ранее заявляла звезда, купить квартиру для питомца — вынужденная мера. У её сына обострилась аллергическая реакция на шерсть, но и избавиться от кота телеведущая не готова. Покупка отдельной жилплощади для Эскобара решит обе проблемы, считает телеведущая.
"Салон у меня в Хамовниках, жить в перспективе я тоже планирую там, сын учится в Хамовниках, отец его тоже скоро будет жить там. Все в одной точке, в одном "квадрате", — поделилась тогда телеведущая с подписчиками планами.
Тогда Водонаева отметила, что квартиру планирует взять в ипотеку.
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